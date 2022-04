Calcio: Matarrese, partecipo a gioia tifosi Bari per serie B

(ANSA) - FIRENZE, 04 APR - "Partecipo alla gioia dei tifosi, sono tranquillo". È il commento di Antonio Matarrese, ex presidente della Figc e del Bari, a margine di un evento a Palazzo Vecchio in ricordo di Artemio Franchi, a proposito della promozione del Bari in serie B dopo la vittoria di ieri sul campo del Latina.

Matarrese, rispondendo a chi gli chiedeva se fosse contento del fatto che il Bari abbia riconquistato la serie B, ha detto ironicamente "c'è bisogno di chiederlo?", mostrando felicità per il traguardo raggiunto. (ANSA).