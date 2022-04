Si schianta in moto contro lampione, muore 22enne a Brindisi

(ANSA) - BRINDISI, 03 APR - Un 22enne, Davide Rucco, è morto questa mattina nell'ospedale Perrino di Brindisi dov'era ricoverato per i traumi riportati in seguito a un incidente con la sua moto, ieri pomeriggio alla periferia della città. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, il giovane, alla guida di una moto Ktm, avrebbe perso perso il controllo del mezzo impattando prima contro un lampione e poi cadendo rovinosamente sull'asfalto. Il 22enne nel pomeriggio di ieri era stato trasferito in codice rosso in ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico. (ANSA).