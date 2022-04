Calcio: attesa per Latina-Bari,con vittoria biancorossi in B

(ANSA) - BARI, 03 APR - La città di Bari seguirà oggi pomeriggio con passione la trasferta del club biancorosso contro il Latina: la gara potrebbe sancire la matematica promozione dei pugliesi in serie B. Il fischio d'inizio è previsto alle 17.30 ma già da stamattina sono partiti con ogni mezzo gli oltre duemila sostenitori dei calciatori del Bari che seguiranno la partita dalle gradinate dello stadio laziale.

Intanto al San Nicola di Bari sono attesi oltre tremila spettatori per la proiezione della prova di Antenucci e compagni sui maxischermi installati nell'ambito di un progetto che, secondo la società, potrebbe consentire la fruibilità tutto l'anno della struttura come "vera casa dei tifosi biancorossi".

Inoltre gli ultras del Bari, del gruppo Seguaci della Nord, invitano per l'ultima gara stagionale in casa, contro il Palermo, il 24 aprile, ad acquistare la sciarpa celebrativa autoprodotta al fine di finanziare una coreografia eccezionale per salutare la promozione della squadra tra i cadetti. (ANSA).