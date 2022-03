Covid:ospedale Fiera;Emiliano, potrà servire fino a dicembre

(ANSA) - BARI, 31 MAR - "Chiediamo la formale disponibilità a consentire" a Protezione civile regionale, Policlinico e Asl Bari "la prosecuzione dell'utilizzo temporaneo delle strutture sanitarie", hub vaccinale e ospedale Covid nella Fiera del Levante, "sino alla cessazione delle esigenze sanitarie e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022". E' quanto scritto dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e dall'assessore regionale alla Salute Rocco Palese in una lettera inviata nella serata di ieri a Ente Fiera e Nuova FdL, sindaco di Bari e Camera di Commercio. La Regione, cioè, comunica formalmente l'esigenza di continuare a usare la struttura per le maxi emergenze allestita in Fiera quasi un anno e mezzo fa sulla base di un provvedimento di requisizione da parte della Prefettura eseguito il 25 novembre 2020 e in vigore fino alla fine dello stato di emergenza, quindi fino a oggi.

"L'hub vaccinale - spiegano Emiliano e Palese - è essenziale per continuare a garantire il livello di vaccinazioni sinora tenuto dalla Regione e la struttura ospedaliera attualmente ospita 50 pazienti (47 in terapia sub-intensiva e 3 in terapia intensiva) in quanto il Policlinico ha saturato tutti i posti letto disponibili e continua a crescere la pressione sul pronto soccorso". Inoltre "il numero dei pazienti ricoverati è destinato ad aumentare - continuano - non solo in ragione dell'attuale innalzamento della curva epidemica (in Puglia negli ultimi sette giorni i casi di positività sono cresciuti del 51,6%), ma anche in previsione dell'ulteriore arrivo di profughi ucraini bisognosi di cura e assistenza sanitaria".

"Tali urgenti i improcrastinabili esigenze - aggiungono - sono state già formalmente rappresentate agli organi di governo con una nota ad oggi rimasta priva di riscontro". (ANSA).