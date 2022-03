Covid: in Puglia 7129 casi e 16 morti, incidenza al 19%

(ANSA) - BARI, 31 MAR - Sono 7.129 i nuovi casi di coronavirus registrati in Puglia su 36.781 test giornalieri eseguiti, con l'incidenza che sale al 19,3% (ieri era al 18,5%).

Le vittime sono 16. Delle 118.596 persone attualmente positive, 656 (ieri erano 671) sono ricoverate in area non critica e 38 in terapia intensiva (ieri erano 36).

Questa la distribuzione dei nuovi casi per provincia: Bari, 2.340; Lecce, 1.838; Foggia, 844; Taranto, 838; Brindisi, 680; Bat, 510. I residenti fuori regione sono 56 e 23 di provincia non definita. (ANSA).