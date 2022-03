Furto in Basilica Bari: 'messaggio di pace arrivi in Ucraina'

(ANSA) - BARI, 30 MAR - "Sono contento che i simboli sacri di San Nicola siano tornati al loro posto. Non era tanto il loro valore economico ma quello simbolico. Attorno a San Nicola questa città ha costruito la propria identità, sui valori di pace, fratellanza e accoglienza. Oggi Bari è felice e ci auguriamo che sia un buon presagio che questa felicità arrivi in altre parti del mondo, soprattutto a quei popoli che stanno soffrendo e che come noi si ritrovano nei valori della pace, della fratellanza e dell'accoglienza, attraverso la confessione cattolica e quella ortodossa". Sono le parole del sindaco di Bari, Antonio Decaro, nella sua prima uscita pubblica dopo essersi negativizzato dal Covid, partecipando alla cerimonia di riconsegna nella Basilica di San Nicola degli oggetti sacri trafugati nella notte tra il 21 e il 22 marzo scorsi.

"San Nicola è il simbolo di Bari ma è il santo della pace punto di riferimento di tutto il mondo anche orientale - ha detto il procuratore Roberto Rossi - . In Russia e in Ucraina è venerato ed è punto di riferimento. Io spero che questo piccolo simbolo, il ripristino della legalità, diventi un segno perché anche in quei Paesi arrivi la pace, un segno di cambiamento in questo momento drammatico. Sono sicuro che San Nicola riuscirà a ispirare tutti quelli che stanno trattando lì per la pace".

"Come non commuoversi di fronte all'amore di una città per il suo santo patrono - ha detto padre Giovanni Distante, accogliendo nelle sue mani dai poliziotti gli oggetti sacri trafugati e oggi restituiti - . Abbiamo assistito sgomenti alla inaudita violazione della sacralità di questo luogo. Il rapporto con San Nicola è più di semplice devozione, è la storia di un amore per un santo venuto da oriente e che sa guardare a oriente sui sentieri dell'incontro, dell'accoglienza, della fraternità e della pace". (ANSA).