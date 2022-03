Ucraina: in Puglia accolti sino ad oggi 1.872 profughi

(ANSA) - BARI, 29 MAR - In Puglia, ad oggi, sono 1.872 i profughi ucraini accolti: lo rende il vicecapo di Gabinetto della presidenza della Regione, Domenico De Santis: "Tutti - spiega - sono stati sottoposti a screening sanitari e poi collocati presso strutture d'accoglienza gestite dalla prefettura, oppure in strutture alberghiere convenzionate o presso famiglie pugliesi". "La Protezione Civile pugliese è impegnata a 360 gradi per aiutare queste persone in un momento così difficile - aggiunge Maurizio Bruno, presidente del comitato regionale permanente di Protezione civile - e non solo per la logistica ma anche per coordinare tutte le risorse del grande volontariato pugliese. Il nostro lavoro, con quello della Regione Puglia e della prefettura sta dando risultati eccezionali, come riuscire a regalare un solo sorriso alle donne ucraine con i loro bambini". (ANSA).