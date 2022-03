Tangenti per le scarcerazioni: condanna a 9 anni e 8 mesi a ex gip

La gup del Tribunale di Lecce Giulia Proto ha condannato alla pena di 9 anni e 9 mesi di reclusione l'ex gip del Tribunale di Bari Giuseppe De Benedictis e l'ex avvocato penalista di Bari Giancarlo Chiariello per quattro presunti episodi di corruzione in atti giudiziari, relativi a tangenti in cambio di scarcerazioni.

Le pene inflitte con rito abbreviato sono state più elevate delle richieste della Procura (8 anni e 9 mesi di reclusione per De Benedictis, 8 anni e 5 mesi per Chiariello). Entrambi sono stati assolti "perché il fatto non sussiste" da una ulteriore accusa di corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio. (ANSA).