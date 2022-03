Notte Taranta: orchestra popolare si esibisce al Womad in Cile

(ANSA) - BARI, 29 MAR - Dopo 17 anni l'orchestra popolare de La Notte della Taranta torna a 'pizzicare' con la tradizione salentina il pubblico del Womad, il festival di Peter Gabriel in programma il 2 e 3 aprile in Cile. L'orchestra si esibirà il 3 aprile alle 21 nel cuore del comune di Recoleta, nella regione metropolitana di Santiago. Sul palco ci saranno Stefania Morciano e Salvatore Cavallo Galeanda con Gianluca Longo, Alessandro Chiga, Nico Berardi, Giuseppe Astore, Valerio Combass Bruno, Antonio Marra, Attilio Turrisi, e i ballerini Mihaela Coluccia e Andrea Caracuta.

Gruppo di punta della scena world music, l'orchestra fu ospite dello stesso festival a Taormina, per la prima volta nel 2005, con i maestri concertatori Stewart Copeland e Vittorio Cosma. In Cile i maestri della pizzica saranno protagonisti con un cast multiculturale: Inti-illimani (Chile), Estusha (México), Puuluup (Estonia), Dongyang Gozupa (Republica de Corea), Virgen Suta (Portugal), Bia Ferreira (Brasil), The Synaptik (Palestina), e Mauricio Redolés, Carmen Lienqued, Pascuala Ilabaca Y Fauna, Mano Stern, DJ Maxicat, Lataty, Newen Afrobeat, Chico Trujillo, Reptila e Foex & Paulopulus (Cile).

"Questa è la storia di una generazione di artisti e manager della cultura che hanno cambiato il Salento - evidenzia Massimo Manera, presidente della Fondazione Notte della Taranta - . La ripresa dei concerti dal vivo dopo due anni di pandemia è una straordinaria fonte di energia per la musica. Una bella sfida anche per noi che lavoriamo per un Concertone, il 27 agosto 2022 a Melpignano, aperto al pubblico". (ANSA).