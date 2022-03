Cane e gatto salgono in cima ad albero,salvati dai Vvf Lecce

(ANSA) - LECCE, 25 MAR - Per correre dietro ad un gatto è salito in cima ad un grosso albero fino a quando si è accorto che non era più un grado di scendere: protagonista un cane di media taglia di nome Bianca. Sia il cane sia il gatto sono stati salvati dai vigili del fuoco che li hanno prelevati con un'autoscala dalla cima dell'albero sulla strada provinciale che collega le marine di Frigole e Torre Chianca. Gli animali stanno bene. (ANSA).