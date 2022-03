Calcio: code ai botteghini per il derby Bari-Andria

(ANSA) - BARI, 24 MAR - Code ai botteghini dello stadio San Nicola: il popolo biancorosso si è mobilitato per il derby Bari-Andria che si disputerà domanica prossima alle 17.30. I biglietti venduti sono già oltre settemila e il club prevede sugli spalti un pubblico numeroso e festoso (i più ottimisti tra i tifosi pronosticano ben 15mila presenze). Se Antenucci e compagni dovessero vincere e il Catanzaro non dovesse battere la Juve Stabia, infatti, scatterebbe la promozione matematica tra i cadetti. Il club, intanto, ha lanciato una maglia speciale per il derby, bianca e rossa a strisce verticale, con la scritta "La Bari": la divisa sarà in vendita da domani negli store ufficiali ed è caratterizzata da uno sfondo con un polpo in rilievo. (ANSA).