Premi: studio Università Bari-Cnr riceve il Cozzarelli 2021

(ANSA) - BARI, 23 MAR - L'Accademia nazionale delle Scienze degli Stati Uniti ha selezionato i sei migliori articoli pubblicati nel 2021 sul suo giornale Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) che sono stati insigniti del Premio Cozzarelli 2021. Nella classe delle Scienze fisiche e matematiche è stato selezionato l'articolo intitolato Chromatophores efficiently promote light-driven ATP synthesis and DNA transcription inside hybrid multicompartment artificial cells a cui ha partecipato un team di otto ricercatori.

"L'articolo - è detto in una nota - dimostra che è possibile costruire delle cellule artificiali energeticamente autonome e in grado di svolgere funzioni biologiche. Allo scopo i ricercatori hanno costruito delle vescicole chiuse, di dimensioni micrometriche, all'interno delle quali è stato inserito l'apparato molecolare proveniente da un batterio che serve a raccoglie luce e a trasformarla in energia chimica usata per la trascrizione di un gene modello. Si tratta di un risultato estremamente importante per eventuali applicazioni biotecnologiche e per gli studi sull'origine della vita".

Gli otto ricercatori autori dell'articolo sono: Emiliano Altamura, Paola Albanese e Fabio Mavelli dell'Università di Bari Aldo Moro, Pasquale Stano dell'Università del Salento, Michele Fiore dell'Università di Lione, Roberto Marotta dell'Istituto Italiano di Tecnologia e Francesco Milano e Massimo Trotta del Consiglio nazionale delle ricerche. (ANSA).