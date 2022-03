Expo Dubai: Regione Puglia visita Abu Dhabi Ports Group

(ANSA) - BARI, 22 MAR - Mattinata di incontri istituzionali nella città di Abu Dhabi per le delegazioni pugliesi da domenica presenti all'esposizione universale di Dubai insieme alle imprese pugliesi, alle Autorità portuali e alle società partecipate regionali per la Water Week, la settimana dedicata all'acqua. Ricevuti dalla vice presidente Fatima Al Hammadi e dalla dirigenza, l'assessore Alessandro Delli Noci e le Autorità portuali del Mar Adriatico Meridionale e del Mar Ionio hanno visitato la Abu Dhabi Ports Group, una delle principali holding della regione con un ampio portafoglio di grandi imprese, che coprono settori chiave dell'economia diversificata di Abu Dhabi.

"Oggi - commenta Delli Noci - abbiamo incontrato un attore chiave nei settori portuale, commerciale e logistico globali, riconosciuto per la sua qualità e innovazione e quotato in borsa. Un incontro utile per far conoscere la nostra realtà, le potenzialità e le opportunità che la Puglia, anche attraverso i suoi porti, offre a chi decide di investire da noi e un'occasione per generare collaborazioni sia nello scambio di buone prassi sia dal punto di vista commerciale per aumentare i flussi logistici". La delegazione guidata dall'assessora Anna Grazia Maraschio, con la partecipazione tra gli altri dell'Aqp, è stata accolta da Saif Bader Al Qubaisi, il direttore generale della Municipalità di Abu Dhabi, impegnata in progetti volti alla creazione di infrastrutture moderne per la città, inclusi ponti, sistemi di drenaggio, reti stradali, moderni mezzi di trasporto, consolidamento di progetti di sviluppo globali. "La municipalità - fa sapere la Regione - ha manifestato un forte interesse rispetto alle misure adottate dalla Regione Puglia in materia di economia circolare". (ANSA).