Scritte 'no vax' e razziste su muri, denunciati due giovani

(ANSA) - BARI, 21 MAR - Sono stati identificati e denunciati dai Carabinieri due giovani ritenuti responsabili di avere scritto lo scoro febbraio sui muri del sottopasso della stazione ferroviaria di Bisceglie (BAT), a nord di Bari, scritte contro il Green pass accompagnate da simboli di odio etnico e razziale.

Si tratta di un 24enne di origini bielorusse, e di un 16enne, entrambi residenti a Bisceglie: per loro è scattata la denuncia per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, aggravato dalle finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso. Dal controllo dei loro telefoni cellulari, secondo quanto riferiscono gli investigatori, sono emersi gravi indizi di colpevolezza, e dalle successive perquisizioni nell'abitazione di uno degli indagati è stato trovato un foglio con riferimenti discriminatori rivolti contro esponenti del Governo.

I due sono stati individuati al termine di un'attività d'indagine condotta dai militari, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Trani e della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Bari. (ANSA).