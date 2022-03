Expo Dubai: Puglia visita 'DP World', gestore mondiale porti

(ANSA) - BARI, 21 MAR - La delegazione della Regione Puglia a Expo di Dubai ha visitato questa mattina il 'Dubai Ports World', il più grande gestore mondiale di porti. La 'DP World' è una multinazionale che opera nel settore del trasporto e della logistica, specializzata in logistica merci, operazioni portuali, servizi marittimi e zone di libero scambio. Nata nel 2005 dalla fusione di Dubai Ports Authority e Dubai Ports International, 'DP World' gestisce 70 milioni di container trasportati ogni anno da circa 70.000 navi, circa il 10% del traffico globale di container rappresentato dai loro 82 terminal marittimi e interni presenti in oltre 40 paesi. La delegazione è stata ricevuta dalla responsabile sales della Free zone di Jebal, Ebtesam Alkaabi, e dall'assistente manager, Ghaith Albanna. "Mettere in relazione le nostre realtà con le eccellenze del mondo imprenditoriale, scientifico e della ricerca degli Emirati Arabi Uniti - sottolinea l'assessore allo Sviluppo economico della Regione, Alessandro Delli Noci - è il senso più profondo di questa missione, che intende favorire la creazione di future collaborazioni e aprire la Puglia a nuovi mercati in un momento storicamente molto complesso.

L'istituzione di tre Zone franche doganali nelle nostre Zes, alle quali faranno seguito delle altre che sono attualmente in fase di approvazione, rappresenta un elemento di novità e di interesse per 'DP World'. Anche i numerosi investimenti infrastrutturali previsti e in corso di realizzazione nei nostri porti, sempre più moderni, efficienti e connessi, è un elemento da portare all'attenzione nel contesto internazionale". La seconda mattinata di missione istituzionale si è conclusa con l'incontro tra l'assessore Delli Noci e la ministra per il Sud Mara Carfagna. (ANSA).