Covid: in Puglia altri 3.020 casi e 4 morti, -5% positività

(ANSA) - BARI, 21 MAR - Oggi in Puglia si registrano 3.020 nuovi contagi Covid su 20.004 test giornalieri (positività al 15% dal 20,4% di ieri) e quattro morti. I nuovi casi sono stati individuati 846 in provincia di Bari, 261 nella BAT, 264 nel Brindisino, 310 nel Foggiano, 1.065 in provincia di Lecce, 252 nel Tarantino. Sono residenti fuori regione altre 12 persone contagiate mentre per ulteriori 10 casi la provincia di appartenenza è in via di definizione. Delle 104.084 persone attualmente positive 575 sono ricoverate in area non critica e 26 in terapia intensiva. (ANSA).