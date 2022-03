Droga:sequestrati 177 kg hascisc, arrestato 40enne ad Andria

(ANSA) - BARI, 18 MAR - Custodiva in scatoloni nascosti in cantina 165 panetti di hascisc per un peso complessivo di circa 177 chilogrammi. I carabinieri di Andria hanno sequestrato la droga e arrestato in flagranza un 40enne, già noto alle forze dell'ordine anche per reati specifici, con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il sequestro è stato eseguito nell'ambito di mirati servizi di controllo del territorio della Bat che hanno portato alla perquisizione domiciliare dell'indagato. Il 40enne si trova ora in carcere a Trani. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la provenienza dell'ingente quantitativo di droga, il cui valore di mercato è stimato in circa 500.000 euro, nonché l'individuazione delle piazze di spaccio a cui la sostanza stupefacente era destinata. (ANSA).