Droga:in casa 700 grammi hashish e contanti,arrestato 34enne

(ANSA) - BARI, 17 MAR - Nascondeva in casa oltre 700 grammi di droga e 18 mila euro in contanti. Per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente i carabinieri hanno arrestato in flagranza un 34enne di Altamura, nel Barese.

Durante un servizio di controllo del territorio, una pattuglia ha notato la presenza sospetta di un gruppo di persone, che alla vista dei militari si allontanava velocemente. I militari hanno quindi sottoposto a controllo uno di loro, estendendo la perquisizione alla sua abitazione. Lì hanno trovato sette panetti di hashish per complessivi 678 grammi, un involucro contenente 37 grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione, materiale vario necessario per il confezionamento e una cassettina di sicurezza ove era custodita la somma in contanti di oltre 18 mila euro, ritenuta provento dell'attività illecita di spaccio, sottoposta a sequestro insieme allo stupefacente. Il 34enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di udienza di convalida. (ANSA).