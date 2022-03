Covid: in Puglia sale positività al 20%; altri 8.559 e 2 morti

(ANSA) - BARI, 17 MAR - Oggi in Puglia si registrano altre 8.559 persone contagiate dal Coronavirus su 42.163 test (20,3% positività, ieri 17,8%) e altri due morti (ieri 17). I nuovi contagi sono stati individuati 2.500 in provincia di Bari, 601 nella BAT, 845 in provincia di Brindisi, 1.014 in quella di Foggia, 2.683 nel Leccese, 831 in provincia di Taranto. Sono residenti fuori regione ulteriori 67 contagiati e per altri 18 casi la provincia non è nota. Torna sopra i 90mila il numero degli attualmente positivi (92.101), di cui 550 sono ricoverati in area non critica e 27 in terapia intensiva (ieri 22). (ANSA).