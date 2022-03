Ambiente: Accredia riconosce laboratorio Olfattometrico Puglia

(ANSA) - BARI, 17 MAR - Il laboratorio Olfattometrico del centro Aria dell'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpa) della Puglia, inaugurato nel 2018, è "il primo laboratorio pubblico in Italia a conseguire l'accreditamento nella determinazione olfattometrica della concentrazione di odore". Ne dà notizia una nota. "L'accreditamento - dichiara Vito Bruno, direttore generale di Arpa Puglia - attesta la competenza tecnica, l'indipendenza e l'imparzialità nel funzionamento del laboratorio relativamente al campo di accreditamento, tanto da renderlo un punto di riferimento nel settore laboratoristico pubblico, a livello nazionale". Il 24 febbraio 2022 Accredia ha rinnovato l'accreditamento del laboratorio multi-sito di Arpa Puglia (c'è un laboratorio in ogni provincia pugliese).

"In questi anni - sottolinea Bruno - abbiamo lavorato su due direttrici: la prima orientata alla riorganizzazione dell'Agenzia con nuovi obiettivi ed ambiti scientifici (monitoraggio del mare, degli odori, ndr) e la valorizzazione di competenze legate a temi strategici per la Puglia; la seconda direttrice è di tipo operativo e laboratoristico, con la realizzazione di strutture all'avanguardia per garantire controlli più efficaci e rafforzare la qualità scientifica dell'azione dell'Agenzia". (ANSA).