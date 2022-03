Ucraina: bimba nata in Puglia; 'mamma sta bene ed è felice'

(ANSA) - BARI, 16 MAR - "Sta bene ed è felice" la mamma della bimba ucraina nata ieri nell'ospedale di Martina Franca. Lo dice all'ANSA Walter Trento che da più di dieci giorni accoglie nei suoi trulli a Cisternino alcune persone fuggite dalla guerra tra cui Nastya che ha dato alla luce la sua terza figlia. Walter, che è sposato a una donna ucraina con cui vive in Italia, precisa di avere usato il nome di fantasia Nina per comunicare la nascita della piccola che in realtà sua madre ha deciso di chiamare Anna. Stamattina Nastya proverà a contattare il marito rimasto a combattere in Ucraina.

"Non possiamo che esprimere la nostra felicità davanti ad un'emozione del genere - aggiunge - stiamo proteggendo il futuro di quel Paese perché comunque vada resteranno loro a ricostruire il futuro di quella nazionale. Sono stato io ad accompagnarla in ospedale nella notte tra lunedì e martedì Nastya: nel pomeriggio di ieri, il parto naturale". La famiglia di Nastya è arrivata a Cisternino dopo un lungo viaggio il 4 marzo scorso con gli altri suoi due figli. La sorellina di Anna ha festeggiato ieri il suo sesto compleanno nello stesso giorno in cui è andata per la prima volta a scuola in Italia con il fratellino. (ANSA).