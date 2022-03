Covid: in Puglia quasi 7mila casi e 17 vittime

(ANSA) - BARI, 16 MAR - Sono 6.999 i nuovi casi di coronavirus in Puglia, il 17,8% dei 39.253 test giornalieri registrati (ieri il tasso di positività era al 22,4%). Le vittime sono state 17 (ieri 9). La provincia di Lecce resta la più colpita con 2.111 casi, seguita da quella di Bari con 2.043 casi. Questa la distribuzione nelle altre province: Foggia, 800; Taranto, 766; Brindisi, 657; Bat, 540; i residenti fuori regione sono 62 e 20 di provincia in via di definizione.

Le persone attualmente positive sono 87.416 e di queste 542 sono ricoverate in area non critica e 22 in terapia intensiva, in lieve calo rispetto a ieri. (ANSA).