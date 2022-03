Apre in Salento beauty farm per bimbi, polemiche in rete

(ANSA) - NARDÒ, 16 MAR - La notizia dell'apertura di un centro benessere dedicato esclusivamente ai bambini sta infiammando in queste ore il mondo social salentino. La Beauty farm, pubblicizzata in rete con l'immagine di una bambina con in testa una coroncina stesa su un lettino e coperta da un asciugamano, si trova a Nardò, in Salento . "Il primo salone di bellezza per le più piccole, autorizzato con i prodotti per bambini ", offre anche l'organizzazione di feste di compleanno a tema. Quanto è bastato per far scattare la reazione ( negativa) di molti internauti. Tra questi Fernando Blasi, in arte Nandu Popu, voce leader dei Sud Sound System che ha postato: "Tutti i bambini sono belli, a prescindere . Semmai di brutto possono avere i genitori, se questi sono incapaci di accettarsi e di vivere come esseri umani . Il disagio di non sentirsi belli e quindi di non sentirsi accettati ha vari significati , tra questi il più devastante è quello di sentirsi talmente inferiore da dover elemosinare un giudizio altrui. La bellezza va ricercata soprattutto nell'umanità di cui siamo pregni. Ergo, i genitori dovrebbero mantenere la purezza spensierata di ogni fanciullo e non farlo invecchiare troppo precocemente . PS: Lasciate stare i saloni di bellezza e raccontate ai vostri figli una favola, sarete più belli anche voi". Il centro aveva già aperto tre anni fa, poi costretto dopo qualche settimana a chiudere per l'emergenza Covid. (ANSA).