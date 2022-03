Libri: apre a Lecce 'OgniBene', nuova biblioteca civica

(ANSA) - BARI, 15 MAR - Con un Open Day di presentazione di tutte le attività, sarà inaugurata domenica 20 marzo a Lecce all'interno del complesso degli Agostiniani, la nuova biblioteca civica che si chiamerà "OgniBene - La biblioteca creativa degli Agostiniani".

Co-finanziata con 740 mila euro di fondi POR-FSE della Regione Puglia nell'ambito del progetto "Community Library", la Biblioteca OgniBene è nata attraverso un processo partecipativo che ha visto coinvolti circa 200 adulti e 50 bambini con idee e proposte, che sono diventate la struttura portante del progetto.

Una minima parte del finanziamento - sottolinea una nota - è stato destinato all'adeguamento dell'edificio che la ospite, mentre la gran parte sarà investito nelle attività e nei laboratori. Concepito come un luogo più per le persone che per i libri, lo spazio è articolato in "ambienti", alcuni destinati allo studio e alla concentrazione, altri allo stare insieme e al gioco, che ha un ruolo strategico nella socializzazione. Ci sono due postazioni di videogioco fisse dove potranno sfidarsi genitori e figli e un'area per il gioco fisico con tappetini, tavoli e tavolini, mentre all'esterno è presente una scacchiera a dimensione umana. È presente, poi, un'officina digitale e due postazioni multimediali interattive. Dopo l'inaugurazione, saranno organizzate cacce al tesoro, laboratori, percorsi ed iniziative in collaborazione con la rete di associazioni creatasi per Lecce Città del Libro. Ma il cuore delle attività saranno soprattutto i laboratori, che faciliteranno l'incontro fra generazioni diverse, come quello per creare un'orchestra multiculturale di bambini, per produrre videogiochi, una banca del tempo per scambiare conoscenze con gli adulti e gli anziani, sessioni di CoderDojo, spettacoli, merende con gli artisti, corsi di cucina con i nonni e molto altro. (ANSA).