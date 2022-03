Turismo: Brindisi punta sul mare con un nuovo 'brand'

(ANSA) - BARI, 14 MAR - La città di Brindisi si dota di un nuovo brand per identificarsi nel turismo. Sul modello di altre città come Porto, Helsinki e Melbourne, nasce 'Sea Brindisi'.

L'iniziativa ha come obiettivo quello di rendere uniforme e professionale la comunicazione turistica della città verso l'esterno, prendendo spunto da importanti buone pratiche del branding e della comunicazione turistica a livello internazionale. Un brand ed un'identità grafica per il turismo ma anche per la promozione dei principali eventi. 'Sea Brindisi' pone particolare attenzione al legame della città con il mare.

"I materiali grafici e il nuovo brand - ha sottolineato l'assessore al Turismo del capoluogo messapico Emma Taveri - saranno messi gratuitamente a disposizione della città per finalità promozionali, affinché tutti coloro che ne faranno richiesta possano beneficiare di una nuova immagine coordinata per la promozione turistica professionale di Brindisi. Anche la riconferma dell'evento muSEAc si inserisce in questo percorso".

(ANSA).