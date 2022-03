Giornalismo: 18esima edizione 'Premio Campione' a Bari

(ANSA) - BARI, 13 MAR - "La pubblicazione della foto della bambina ucraina che imbraccia il fucile mentre succhia un lecca lecca è stata utilizzata in maniera massiccia dai media italiani. Questa scelta, prima ancora di violare la Carta di Treviso sulla protezione dei minori, pone serissimi problemi etici ai direttori che hanno deciso di utilizzarla senza valutare gli effetti della pubblicazione di una foto del genere". Lo ha affermato il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli, intervenendo a Bari al premio giornalistico Michele Campione. "Se i social media diventano la fonte acriticamente utilizzata per attingere non notizie ma foto costruite, il giornalismo - ha detto Bartoli - rischia seriamente di smarrire la propria funzione. Occorre chiedersi se abbia senso una scelta del genere in un contesto nel quale morte, dolore e sofferenza travolgono la vita di centinaia di migliaia di persone. La guerra è una tragedia che il giornalismo ha il dovere di raccontare nella sua crudezza. Ma che senso ha raccogliere dai social, che sono fonte in quantità industriale di fake news e disinformazione, immagini costruite come in un set fotografico? Oltretutto senza pensare alle conseguenze che la divulgazione di immagini che coinvolgono i minori possono ingenerare. Il giornalismo deve fare un'attenta riflessione sul tema e lasciare fake news e strumentalizzazione dei minori ai social. L'informazione è un'altra cosa".

Di giornalismo di qualità si è parlato durante l'edizione della manifestazione, nata per ricordare la figura di Michele Campione. Il premio alla carriera è andato ad Angela Buttiglione della Rai, in collegamento streaming. Per la sezione Carta stampata-agenzie, la giuria ha premiato Stefano Martella (AltrEcononomia), segnalati Pasquale Pellegrini (Corriere del Mezzogiorno) e Vincenzo Legrottaglie (La Gazzetta del Mezzogiorno). Per la sezione web, riconoscimento a Valeria D'Autilia (La Stampa), segnalazioni per Gennaro Totorizzo e Natale Cassano (Repubblica Tv). Per la sezione tv e radio il vincitore è stato Roberto Maggi (Telebari), segnalata Mary Tota (La7). Nella sezione fotografie, primo posto per Sergio Scagliola (Capurso online), segnalazione per Donato Fasano.

(ANSA).