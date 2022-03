Mobilità sostenibile, a Molfetta il primo 'bike festival'

(ANSA) - BARI, 10 MAR - Pedalate di gruppo, visite guidate ai siti del territorio, dal Pulo e alle torri di avvistamento, laboratori teorici e pratici sulla bicicletta, ma anche la ciclocucina con i prodotti gastronomici del territorio e un concerto itinerante su un risciò nelle vie del centro per sostenere il commercio di prossimità. È il primo "Molfetta bike festival", il cartellone di eventi gratuiti del Comune di Molfetta per promuovere la mobilità dolce. "Con questa rassegna - spiega il sindaco Tommaso Minervini - proseguiamo le nostre politiche sulla mobilità sostenibile. Accanto alle opere materiali, come le piste ciclabili e la velostazione che a breve aprirà i battenti, c'è bisogno di quelle immateriali, sociali, gli incontri, le pedalate collettive che contribuiscono a consolidare il senso di comunità con l'obiettivo di avere tutti quanti una città più bella e vivibile". Le pedalate e le visite guidate saranno coordinate da "I Bicipedi", giovane start-up vincitrice del bando regionale PIN "Pugliesi Innovativi" nel 2018. Si inizia il 13 marzo, in piazza Aldo Moro, per il primo "Family Bike tour", una pedalata leggera destinata alle famiglie. Poi il 19 marzo ci sarà il primo laboratorio pratico di ciclomeccanica alla Cittadella degli artisti. Il programma prevede altri tre appuntamenti (20, 26 e 27 marzo) con passeggiate in bicicletta, un laboratorio sul cicloturismo, una iniziativa di "Ciclocucina Street Food Rurale". La rassegna si chiuderà il 9 aprile con un "RiShow cantautorato itinerante".

