Ucraina: a Bari proiezione di 'Reflection', film sulla guerra

(ANSA) - BARI, 09 MAR - Il film "Reflection", incentrato sul tema della guerra in Ucraina, farà tappa a Bari nell'ambito della diffusione speciale promossa dalla Biennale di Venezia. Il film è stato programmato nei giorni scorsi a Milano, Venezia e Roma. La pellicola, diretta dal regista ucraino Valentyn Vasyanovych, è stata in Concorso alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia, ed è il prodotto del talento di un regista che si era soffermato sulla guerra in Ucraina già con il precedente "Atlantis", vincitore nel 2019 della sezione "Orizzonti" alla Mostra di Venezia.

La proiezione è in programma martedì 15 marzo alle 20.30 al cinema "Abc - Centro di cultura cinematografica" di Bari, sala d'autore che aprirà le porte per l'occasione.

L'iniziativa è inserita all'interno dell'undicesima edizione della rassegna "Registi fuori dagli scheRmi" diretta da Luigi Abiusi e promossa da Apulia Film Commission, finanziata dalla Regione Puglia. L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti e in ottemperanza ai protocolli anticovid. (ANSA).