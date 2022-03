Turismo: Comune Monopoli realizza miniserie con tassa soggiorno

(ANSA) - BARI, 09 MAR - Con i proventi della tassa di soggiorno, quota richiesta ai turisti, il Comune di Monopoli (Bari) ha finanziato una docu-serie sulla città intitolata "Enjoy Monopoli". Si tratta di 5 puntate che saranno trasmesse sulla pagina facebook 'Monopoliturismo' da mercoledì 16 marzo.

Il trailer è già online sui canali social dell'ente municipale.

"Non un semplice spot di Monopoli - si legge in una nota - ma un nuovo modo di comunicare che posiziona il Comune di Monopoli come precursore di un nuovo linguaggio digitale e di un nuovo modello di promozione turistica. Un'esperienza da cui trarre ispirazione e da vivere e rivivere on demand. Un format che mira a promuovere il territorio coinvolgendo i target di riferimento 365 giorni all'anno. La docu-serie si rivolge sia agli utenti digitali e che ai visitatori "reali" con un forte impatto emotivo e esperienziale"- Le cinque puntate, della durata di circa 4 minuti ciascuna, sono interpretate dal giovane attore italiano Emanuel Caserio, volto noto dei palinsesti pomeridiani Rai, e protagonista della soap Il 'Paradiso delle signore', con un passato, tra le altre cose, nella serie tv 'Un medico in famiglia'. (ANSA).