Ucraina:ulivo centenario piantato in borgo del Foggiano per pace

(ANSA) - ALBERONA, 07 MAR - Un ulivo centenario, l'albero da sempre simbolo della pace, sarà piantato dal club per l'Unesco ad Alberona (Foggia) per rendere omaggio alle donne ucraine.

All'iniziativa prendono parte anche l'amministrazione comunale e le scuole elementari e medie del paese, e ditte private che hanno offerto gratuitamente la propria opera per il trasporto e la piantumazione dell'albero.

La consegna da parte del club per l'Unesco avverrà domani mattina, 8 marzo, una data simbolo per le donne in lotta per le conquiste sociali e per i diritti. L'ulivo ha circa cento anni, è riportato, ed è di varietà leccino, proveniente dalla Spagna.

Verrà decorato con disegni, pensieri e lavoretti dedicati all'Ucraina, realizzati dagli alunni della scuola di Alberona.

"Il nostro è un piccolo gesto di solidarietà e speranza" spiega la presidente del club, Orfina Scrocco. "Vorremmo che l'immagine dell'ulivo di Alberona donato dal nostro Club - prosegue - arrivasse a tutte le donne ucraine vittime della follia della guerra. È il nostro omaggio, del Club, della scuola, e della comunità alberonese, a tutte le donne ucraine, alla loro forza e coraggio".

Parallelamente è stata lanciata anche una raccolta fondi da destinare all'Ucraina, tramite la diocesi di Lucera che è in contatto diretto con la Caritas di Kiev. (ANSA).