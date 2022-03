Tennis in carrozzina: II torneo nazionale al via a Calimera

(ANSA) - BARI, 05 MAR - Dal 10 al 13 marzo il circolo tennis di Calimera (Lecce) ospiterà il secondo torneo nazionale di tennis in carrozzella "Io posso" (II categoria Fit-Lab 3.11).

Alla manifestazione prenderanno parte trenta atleti (classificati tra i primi 300 del mondo) provenienti da tutta Italia: c'è un montepremi di 1500 euro per un evento organizzato dall'Asd Circolo Tennis Calimera e "2he - io posso", inserito nel calendario nazionale predisposto dalla Federazione Italiana Tennis in Carrozzina e valevole per il conseguimento di punteggio per la definizione della classifica nazionale. Sono previste (dalle ore 9,30) di singolo, doppio, quad e juniores.

"Siamo molto entusiasti di essere arrivati alla seconda edizione del Torneo di tennis in carrozzina "Io Posso" - dice la presidente dell'associazione 2he-io posso Giorgia Rollo - Ci auguriamo che iniziative come questa possano contribuire non solo a incentivare lo spirito sportivo e il superamento dei limiti secondo il nostro motto "Io posso", ma anche sensibilizzare il territorio a migliorare l'accoglienza di chi necessità di spazi e servizi specifici".

"Con grande orgoglio ospitiamo questo importante torneo nazionale i cui valori e principi vanno ben oltre l'aspetto puramente sportivo": questo il commento del presidente del C.T.

Calimera Umberto Colella. (ANSA).