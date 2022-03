Calcio: Bari-Francavilla 2-1

(ANSA) - BARI, 05 MAR - Vittoria pesantissima in chiave promozione del Bari al San Nicola contro il Francavilla, davati a 6.500 spettatori: con un eurogol di Citro al 92' i biancorossi hanno vinto per 2-1 un derby combattutissimo sotto una pioggia battente che ha reso il campo un pantano.

L'undici di Mignani è passato in vantaggio al 21' con Cheddira, mentre il pari del Francavilla è a inizio ripresa con una punizione-bomba di Maiorino. Nel recupero il gol-partita del subentrato Citro.

Antenucci e compagni con questa vittoria consolidano il primato portando il vantaggio sul Catanzaro secondo (sconfitto a Monopoli) a sette punti. (ANSA).