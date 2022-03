Ucraina: ballerino, chiuso nel garage per sfuggire alle bombe

(ANSA) - BARI, 04 MAR - "Ho passato le giornate chiuso in un garage, non ho quasi mai visto la luce del sole. Anche in periferia, dove ero io, bombardavano, i bombardamenti sono sempre stati vicini, li sentivamo sempre: di notte, di giorno".

Sono le prime parole di Giordano Signorile, il 19enne barese fuggito da Kiev e oggi pomeriggio arrivato a Bari dopo 48 ore di viaggio. Un viaggio cominciato da Kiev attraverso la Moldavia e la Romania fino all'arrivo in aereo, stamattina, a Roma e, in treno, nel pomeriggio a Bari. "Ero con altri italiani - ha spiegato - commercianti, lavoratori, una decina in tutto".

Rispondendo alle domande dei giornalisti a Bari, ha raccontato che durante il viaggio in Ucraina hanno dovuto superare "tantissimi posti di blocco". "Ho visto strade distrutte, case distrutte, soldati che puntavano il fucile subito se vedevano le luci delle auto accese, perché per loro erano un pericolo. Ho avuto tantissima paura, ho temuto che ci potessero sparare, avevano un atteggiamento molto scontroso, molto forte". (ANSA).