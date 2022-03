Lavoro: protesta a Bari contro bando mense ospedali

(ANSA) - BARI, 03 MAR - E' in corso nella zona industriale di Bari, davanti all'assessorato al Lavoro della Regione Puglia, un sit-in di protesta contro il bando unico per la gestione del servizio delle mense ospedaliere. Una quarantina di lavoratori delle mense stanno manifestando perché temono che il bando regionale, gestito da InnovaPuglia, non prevedendo la clausola sociale, possa portare al licenziamento di circa mille persone.

La manifestazione è stata organizzata dai sindacati Filcams Cgil Puglia, Fisascat Cisl Puglia e Uiltucs Puglia in concomitanza con la riunione che è in corso in assessorato e che è stata convocata dall'assessore al Lavoro della Regione Puglia, Sebastiano Leo. All'incontro partecipano i sindacati e Leo Caroli, il responsabile della task force per le crisi aziendali in Puglia. Secondo i sindacati, il bando di gara "presenta numerose criticità che mettono seriamente a rischio la salvaguardia dei posti di lavoro". (ANSA).