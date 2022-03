Droga:in casa un kg di marijuana e hashish,coppia in carcere

(ANSA) - BARI, 02 MAR - Nascondevano in casa più di un chilo di droga, materiale per il confezionamento delle dosi e denaro contante. I carabinieri hanno arrestato a Ruvo di Puglia un 23enne, già noto ai militari, e la compagna 19enne. Durante la perquisizione nell'appartamento sono stati trovati 543 grammi di marijuana, suddivisa in cinque buste e cinque panetti di hashish, per un totale di circa 500 grammi. Nell'abitazione, oltre a diverso materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, è stata rinvenuta la somma in contante di 3 mila euro, considerata provento dell'illecita attività. La coppia è stata arrestata in flagranza di reato con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e, in attesa dell'udienza di convalida, i due sono detenuti nel carcere di Trani. (ANSA).