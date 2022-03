Maltempo: neve in Puglia, scuole chiuse nel Foggiano (2)

(ANSA) - BARI, 01 MAR - Nel resto della Puglia, la neve sta provocando rallentamenti sulla Statale 100, in corrispondenza di Gioia del Colle (Bari) e nel tratto autostradale tra Mottola (Taranto) e Acquaviva delle Fonti (Bari). Ha nevicato anche a Putignano, in provincia di Bari, Martina Franca nel Tarantino e Cisternino, e nel Brindisino. A Ostuni (Brindisi) si sono verificati problemi alla viabilità delle strade urbane, ed è stato necessario l'intervento della protezione civile per far defluire la circolazione in alcuni punti, dove tir e pullman sono rimasti bloccati. (ANSA).