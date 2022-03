Cinema: Emiliano, Bif&st sarà preghiera laica per pace

(ANSA) - BARI, 01 MAR - " Noi siamo riusciti a tenere in piedi questa edizione del Bif&st con grandissimo impegno da parte di tutti e abbiamo attribuito a questa manifestazione il ruolo di fiaccola della salvezza del sogno pugliese di pace, di concordia e di benessere. Attraverso il cinema pregheremo laicamente per chiedere la pace tra tutti i popoli del mondo e in particolare tra il popolo russo e il popolo ucraino che credo non abbiano assolutamente nulla l'uno contro l'altro, speriamo che anche i loro governanti sappiano prendere atto". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in occasione della presentazione a bari della tredicesima edizione del Bif&st, il festival del cinema che si svolgerà nel capoluogo pugliese dal 25 marzo al 2 aprile prossimi. All'incontro, che si è svolto nel teatro Kursaal Santalucia, uno dei quattro teatri baresi che ospiteranno le proiezioni e gli eventi, hanno partecipato l'ideatore e direttore del festival, Felice Laudadio, e il sindaco di Bari, Antonio Decaro. "Il sogno della pace - ha detto ancora Emiliano - è un sogno al quale stiamo lavorando da tantissimi anni, migliaia di pugliesi in Puglia e nel resto del mondo, che passa attraverso cinema e teatro, la creatività , le arti figurative e che rimanda all'economia ma non solo, a questa idea della città, della regione di san Nicola che lavorano all'interno del conflitto permanete che alle volte divide le nazioni e che in questo momento è a rischio pesantissimo". (ANSA).