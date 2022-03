Camera commercio Bari, Ambrosi confermato presidente

(ANSA) - BARI, 01 MAR - E' stato confermato alla presidenza della Camera di Commercio di Bari Alessandro Ambrosi. L'elezione è avvenuta stamattina, all'unanimità. Ambrosi è al suo terzo mandato consecutivo, sarà ora in carica per un altro quinquennio, fino al 2027. Ambrosi, imprenditore nel settore dell'abbigliamento e dell'arredo casa, è anche vice presidente di Confcommercio nazionale, con delega al Mezzogiorno, presidente dell'Unione regionale di Confcommercio Puglia e di Confcommercio Bari - Bat.

"Sono stati anni difficili - ha dichiarato il presidente - anche per le camere di commercio, interessate da provvedimenti di riordino, ridimensionamento, e prima ancora dal taglio delle entrate. Tutto quello che avevamo lo abbiamo messo a disposizione delle imprese, erogando contributi attraverso i bandi per 20 milioni di euro. La nostra forza è stata quella del massimo impegno nel lavoro e del gioco di squadra fra categorie". "Ci sono processi e percorsi già intrapresi - ha specificato - dal digitale alla sostenibilità, che intendiamo portare avanti per le imprese e per l'occupazione, mettendo a regime le nostre competenze che ci sono state riconosciute anche dal governo, che ha chiamato in causa gli enti camerali anche nella gestione del Pnrr". (ANSA).