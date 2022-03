Al Petruzzelli recital del pianista russo Volodos

(ANSA) - BARI, 01 MAR - Domani, nell'ambito della stagione concertistica 2022, al Teatro Petruzzelli di Bari è in programma il recital della stella russa del pianoforte Arcadi Volodos: eseguirà la sonata in Re maggiore, op. 53, D. 850 di Franz Schubert, Kinderszenen (Scene infantili), Tredici pezzi per pianoforte op.15 di Robert Schumann e Fantasia, in Do maggiore, op. 17 di Robert Schumann.

Nato a San Pietroburgo, Volodos ha iniziato gli studi musicali con il canto e la direzione orchestrale. Ha poi intrapreso uno studio più accademico del pianoforte al Conservatorio della sua città, perfezionandosi con Galina Egiazarova al Conservatorio di Mosca, poi a Parigi e Madrid. Sin dal debutto avvenuto a New York, ha lavorato con grandi orchestre internazionali. Numerose anche le collaborazioni con i più importanti direttori. Il recital è il centro della sua vita artistica. Il repertorio include i grandi autori classici della letteratura pianistica come Schubert, Schumann, Brahms, Beethoven, Liszt, Rachmaninov, Skrjabin, Prokof'ev e Ravel, ma anche autori meno noti come Mompou, Lecuona e de Falla. Si esibisce regolarmente nelle più prestigiose sale da concerto europee. (ANSA).