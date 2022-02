Ucraina:Decaro rinnova tessera Anpi,'oggi ancora più importante'

(ANSA) - BARI, 28 FEB - Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, è stato il primo a sottoscrivere oggi, nella sede del Comune, l'iscrizione all'Anpi (Associazione nazionale partigiani d'Italia), nell'ambito di una iniziativa promossa dalla sezione "Arturo Cucciolla" per la campagna di tesseramento 2022. Oltre a Decaro hanno aderito anche assessori e consiglieri comunali.

"Ho rinnovato con piacere la tessera dell'Anpi come faccio ormai da diversi anni - ha commentato il sindaco Decaro - in questo momento, in cui sono tornati a spirare venti di guerra e di tensione, ci è sembrato ancora più importante accogliere questa iniziativa a palazzo di città per sostenere l'associazione e i valori di pace, democrazia e libertà che promuove sin dalla sua istituzione, a ridosso dell'ultimo conflitto mondiale".

"L'impegno antifascista dell'istituzione comunale - ha sottolineato Pasquale Martino presidente del comitato provinciale dell'Anpi - è un segno importante per tutta la comunità barese, nella continuità di memoria storica del nostro territorio, tanto più in un tempo difficile in cui occorre lottare per la pace." (ANSA).