Petruzzelli: annullato concerto orchestra Teatro Mariinsky

(ANSA) - BARI, 26 FEB - La Fondazione Teatro Petruzzelli comunica che il concerto dell'Orchestra del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo diretta dal Maestro Valery Gergiev, previsto nella Stagione Concertistica 2022, è stato annullato. Il concerto era già stato annullato per problemi di salute del maestro e ora, dato il conflitto in corso tra Ucraina e Russia, il Teatro non ha ritenuto di fissare una nuova data.

Chi ha acquistato i biglietti online o nei punti vendita autorizzati Vivaticket può richiedere il rimborso compilando il modulo online entro e non oltre il 10 marzo 2022. Gli spettatori che hanno acquistato i biglietti al Botteghino del Teatro Petruzzelli possono richiedere il rimborso presso gli uffici del Botteghino entro e non oltre il 10 marzo 2022. Gli Abbonati possono richiedere il rimborso del rateo abbonamento esclusivamente recandosi presso il Botteghino, presentando l'Abbonamento, entro e non oltre il 30 marzo 2022 (info: 0809752810).

A partire dal primo marzo i biglietti per tutti gli spettacoli in cartellone fino al mese di giugno 2022 sono disponibili al botteghino del Teatro Petruzzelli e su www.vivaticket.it. Per gruppi composti da un minimo di 15 persone è possibile effettuare una prenotazione scrivendo a: prenotazionegruppi@fondazionepetruzzelli.it. (ANSA).