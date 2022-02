Maltempo: nevica in provincia di Foggia

(ANSA) - FOGGIA, 26 FEB - Brusco calo delle temperature in Provincia di Foggia. Da qualche ora è comparsa la neve sulle vette più alte della Capitanata. Nevica a Monteleone, paese più alto della Puglia a circa 850 metri sul livello del mare; fiocchi bianchi anche a Rocchetta Sant'Antonio e Candela che si trovano rispettivamente a 650 e 500 metri di altezza.

Temperature in picchiata anche in pianura dove il termometro segna tra i 4 e i 5 gradi. Nel Foggiano c'è un'allerta meteo arancione per neve rischio idrogeologico da questo pomeriggio fino alle prossime 24-30 ore. (ANSA).