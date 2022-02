Caro carburante: corteo sulle strade fra Basilicata e Puglia

(ANSA) - MATERA, 25 FEB - Alcune decine di trattori e tir - guidati da agricoltori e autotrasportatori che protestano per l'aumento dei prezzi del carburante - sono partiti dalla periferia di Matera per raggiungere Toritto (Bari) e sollecitare interventi del Governo.

I manifestanti si sono radunati a Matera dall'alba: lungo il percorso, sulla strada fra Altamura (Bari) e Toritto, è previsto che altri agricoltori e autotrasportatori si uniscano alla protesta. La manifestazione, sorvegliata dalle forze dell'ordine, provocherà forti rallentamenti e disagi alla circolazione automobilistica in tutta la zona. (ANSA).