Caro carburante: a Foggia distributori quasi a secco,lunghe code

(ANSA) - FOGGIA, 25 FEB - Forti disagi si registrano nel Foggiano a causa della mancanza di benzina e gasolio legata alla protesta degli autotrasportatori contro il caro carburante.

Nelle scorse ore sono stati presi d'assalto i distributori in prossimità dei quali si sono create lunghe code di automobili.

"E' diventato impossibile trovare un distributore che abbia benzina e gasolio qui a Foggia - racconta un automobilista -.

Sto girando da ieri e tutti i gestori mi dicono che hanno terminato le scorte". Anche nei supermercati iniziano a scarseggiare gli alimenti freschi, soprattutto frutta, verdura e latticini. In alcuni casi - lamentano gli operatori del settore - non arrivano a destinazione neppure le carni. (ANSA).