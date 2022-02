Caro carburante: terzo giorno protesta, tir su tangenziale Bari

(ANSA) - BARI, 24 FEB - Terzo giorno di protesta delle aziende di trasporto in Puglia, con i tir che hanno raggiunto la tangenziale di Bari. I blocchi stradali nel Barese, come comunicato dalla Polizia locale, interessano la Statale 100 e la Statale 16 in entrambe le direzioni di marcia, causando diversi chilometri di coda tra le uscite di Poggiofranco e Japigia.

Sulla Statale 96, all'altezza di Altamura, dove i camionisti sono in protesta con i mezzi fermi da martedì, l'autista di uno dei tir che stava manifestando in strada bloccando il traffico in arrivo in direzione sud, è stato investito da un furgone che, nel tentativo di evitare il blocco stradale, lo ha colpito facendolo cadere, senza provocare ferite gravi. L'uomo, soccorso dagli altri manifestanti, ha riportato una lieve ferita alla testa e qualche contusione. (ANSA).