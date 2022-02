Fugge su scooter rubato e si schianta contro auto, arrestato

(ANSA) - GALLIPOLI, 23 FEB - Per sfuggire ai poliziotti che lo inseguivano ha tentato di investire un carabiniere libero dal servizio che aveva tentato di bloccarlo e si è poi scontrato contro un'auto. Un giovane di 21 anni di Gallipoli (Lecce) è stato arrestato ai domiciliari al termine di una fuga rocambolesca a bordo di un ciclomotore rubato. La corsa in scooter per le vie del centro cittadino è finita contro una vettura che procedeva nel senso contrario di marcia, ma con il motorino ormai fuori uso, il 21enne ha cercato di dileguarsi a piedi.

E' stato però bloccato dalle forze dell'ordine. (ANSA).