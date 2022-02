Covid: in Puglia 14 decessi e 3.834 nuovi casi, 12,8% test

(ANSA) - BARI, 23 FEB - Oggi in Puglia si registrano altri 3.834 contagi Covid su 30.064 test (12,8% positività) e 14 decessi. I nuovi casi sono stati individuati 1.090 in provincia di Bari, 269 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 289 in quella di Brindisi, 634 nel Foggiano, 1.031 nel Leccese, 475 nel Tarantino. Sono residenti fuori regione altre 32 persone contagiate e per altri 14 contagi la provincia di appartenenza è in via di definizione. Delle 84.096 persone attualmente positive 708 sono ricoverate in area non critica (ieri 727) e 48 in terapia intensiva (ieri 53). (ANSA).