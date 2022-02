Caro carburanti: protesta autotrasportatori nel Salento

(ANSA) - BARI, 23 FEB - Arriva anche sulla statale 613, la Lecce-Brindisi , la protesta degli autotrasportatori contro il caro carburante. I camionisti di sei tir su cui era stato affisso uno striscione che richiamava la protesta in atto, hanno percorso a rilento un tratto di strada di circa 10 km in direzione nord creando rallentamenti al traffico, per poi sostare all'interno di un'area di servizio al km 26. Non si registrano grossi disagi alla circolazione stradale . Sul posto anche gli agenti della Digos e della polizia stradale. (ANSA).