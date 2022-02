Caro carburanti: autotrasportatori in presidio nel Tarantino

(ANSA) - TARANTO, 23 FEB - Anche oggi diversi autotrasportatori sono in presidio sulla statale 106 e sulla statale 100, nel tarantino, per protestare contro il caro-carburante e l'aumento dei costi di gestione che sta mettendo in ginocchio il settore. Il sindaco di Mottola Giampiero Barulli e il sindaco di Laterza Franco Frigiola hanno incontrato alcuni manifestanti in zona San Basilio per portare la loro solidarietà e raccogliere le istanze della categoria.

"Un grido di aiuto - commenta Barulli - che come istituzioni locali non potevamo ignorare e a cui bisogna dare seguito a livello centrale per consentire loro di lavorare serenamente e contribuire ai bisogni dell'intero paese".

E' necessario "far sentire la voce degli autotrasportatori al governo - ha aggiunto Frigiola - circa l'aumento della benzina, dei ricambi, del costo degli pneumatici e perché venga riconosciuto il lavoro usurante. Chi non vive queste realtà non le potrà mai comprendere". (ANSA).