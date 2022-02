Calcio: Bari, proteste club-tifosi su gol negato di D'Errico

(ANSA) - BARI, 23 FEB - Il Bari ha vinto una partita sofferta ieri al San Nicola contro il Picerno (1-0 il finale) ma non accennano a spegnersi le polemiche per il gol siglato (ma non convalidato dall'arbitro Bitonti di Bologna e dalla terna) dal centrocampista dei pugliesi D'Errico al 20' della ripresa con un tiro a giro che dalle immagini tv ha superato la linea di porta dopo aver toccato il palo di sinistra della porta lucana.

Il presidente del club Luigi De Laurentiis ha postato sui social una foto del pallone oltre la linea con il commento "Non è gol", ma ci sono state, secondo indiscrezioni di Via Torrebella, anche rimostranze nei confronti della Lega pro sul caso e sull'arbitraggio.

In Serie C non c'è né il Var e né il sistema digitale che notifica al direttore di gara attraverso una vibrazione dell'orologio quando il pallone è entrato, e così Antenucci e compagni hanno sofferto fino al 4' di recupero contro il lucani, riuscendo a conquistare una vittoria in una gara risultata ostica, che ha consentito di guadagnare altri due punti sulla seconda in classifica, il Catanzaro.

Sui forum dei tifosi in molti chiedono l'introduzione delle nuove tecnologie per garantire la regolarità della stagione: "Se si parla di professionismo perché la C non si allinea con le altre categorie?", scrive un utente. (ANSA).